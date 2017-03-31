捷運口警匪片！毒蟲遇盤查連撞3車 打不過警被逮
2017-03-31 18:15
毒蟲黃柏翔（上銬者）拒捕連撞3車，還與深入駕駛座的警員扭打拒捕，因撞車猛烈撞擊仍被逮。（記者吳仁捷翻攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕毒蟲黃柏翔大膽地與毒蟲約在捷運新埔站4號出口交易毒品，因黃嫌違停紅線，文聖派出所警員上前盤查，黃嫌竟猛加油門想逃逸，員警伸入車內打算拔鑰匙，黃嫌連撞2轎車、1機車打算甩開，甚至對員警插眼、打頭，黃嫌因此撞車，支援警力到場，將黃嫌拖下車，赫見他是通緝犯，車上還起出毒品。
海山警分局文聖派出所員警陳健君、黃效榆今天下午近4時經過捷運新埔4號站旁，男子黃柏翔駕駛的白色轎車違停紅線，警方一上前，心虛的黃嫌直接加油門迴轉，陳員不放棄地伸入駕駛座要拔鑰匙，企圖控制方向盤，黃嫌不但沒停車，還衝撞一旁2輛轎車、1台機車打算逃逸。
黃嫌撞上3車後，自己也因猛撞遭震傷，但他仍死命與陳員扭打拒捕，直到支援警力趕到，將黃嫌拉下車，才結束這場驚魂記，警方並在他車上起出16小包安非他命。
警力查出25歲的黃嫌是毒品通緝犯，除將他押解歸案，也依違反毒品防制條例、妨害公務等罪嫌送辦。
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