自費上酒店卻被起訴 警官復職要提訴訟討公道

2017-03-31 19:17

〔記者王捷／台南報導〕台南今日傳出衛生局技正接受藥廠招待，到知名酒店喝花酒遭羈押；約3年前也誤傳一名警官接受廠商招待去酒店，檢方當時對警官提起公訴，他被停職3年，今年他低調復職，說出3年來的委屈，至今他父親仍以為他貪汙含怨過世，未來他要對提出行政訴訟，替自己爭一口氣。

警官說，當時一名從商的朋友到台南玩，他們約在台南安平區一間酒店，酒酣耳熱之際，他覺得來者是客，做東刷卡付酒錢，沒想到這名友人是廉政署與地檢的監聽對象，只監聽到他一通電話，就認為是他接受廠商招待，壓力從四面八方而來，他拿出刷卡紀錄，被無保請回、沒被收押，名字仍被媒體登出，市府還對外表示，決不寬貸並要他停職。

在家鄉的老父親見到報導，要警官馬上回家，當年他40多歲，父親已70多歲，他跪著進家門，父親罵他貪汙、不成材，手裡抓到什麼就往他身上砸，他流下男兒淚，不曉得該如何跟父親解釋，他知道自己沒錯，可惜最後父親無法見到他無罪復職，在去年過世。

今年他復職，市府沒有還他3年來的薪水，雖然他去酒店是事實，但也承受了3年不明的冤屈，認為市府欠他一個道歉，未來他會提出行政訴訟，讓替自己爭口氣。