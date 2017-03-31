北市石牌國小附近傳隨機攻擊 2人遭球棒毆傷

2017-03-31 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕今（31日）下午台北市石牌國小附近驚傳男子持球棒隨機攻擊路人，造成2人受傷。目前犯案男子逃逸無蹤，附近居民相當緊張，警方已鎖定相關人士進行追查。