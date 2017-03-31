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北市石牌國小附近傳隨機攻擊 2人遭球棒毆傷

2017-03-31  18:00

〔即時新聞／綜合報導〕今（31日）下午台北市石牌國小附近驚傳男子持球棒隨機攻擊路人，造成2人受傷。目前犯案男子逃逸無蹤，附近居民相當緊張，警方已鎖定相關人士進行追查。

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  • 石牌國小附近今天下午傳出隨機攻擊事件。（圖擷自Google地圖）

    石牌國小附近今天下午傳出隨機攻擊事件。（圖擷自Google地圖）

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