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蝶戀花未給付罹難駕駛職災補償 遭重罰百萬元

2017-03-31  18:15

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社上月發生遊覽車翻覆意外，但事後旅行社卻未對在執勤中罹難的康姓駕駛給付職災補償，台北市勞動局今依法重罰100萬元。

據北市勞動局在網站指出，康姓駕駛在執勤中罹難屬職業災害事件，旅行社依法應給付死亡補償及喪葬費用之責任，合計45個月工資達243萬元，並在3月24日前給付遺屬相關費用，但勞動檢查處在本月20日再次派員到旅行社勞動檢查後，確認業者並未依規定給付死亡給付及喪葬費用，事後已致函要求旅行社應於本月24日前提供相關給付證明，但至今皆未獲得任何回應。

勞動局指出，基於蝶戀花「毫無改善及遵守法律之心態，受責難性嚴重」，今日依法令最高額100萬元重罰。

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  • 圖為蝶戀花旅行社外觀。（資料照，記者劉信德攝）

    圖為蝶戀花旅行社外觀。（資料照，記者劉信德攝）

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