小籠包名店著火 湳雅夜市塞滿消防車

新北市板橋湳雅觀光夜市中，知名的小籠包店廚房失火，消防出動滅火。（記者吳仁捷翻攝）

2017-03-31 17:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋湳雅觀光夜市著名的喜樂多小籠包今天傍晚5點開業前，廚師在廚房炒菜，未料因油漬過多，引發火警，新北市消防局出動19車35人到場滅火，迅速將火勢撲滅；而準備中的夜市也因這場小火警塞滿消防車。

新北市消防局說，這起火災發生今天下午5點許，湳雅夜市中知名的喜樂多小籠包竄出火勢，因廚房油鍋中的火勢無法打熄，廚房竄出火勢，店員、鄰居見狀報案，加上夜市攤商都開始準備，巷道狹小，消防員只能接水帶進入滅火。

這起火警在消防員到場後3分鐘撲滅，所幸沒釀成傷亡，為炊事不慎引起，消防也向店家宣導注意用火安全；而小籠包名店失火，逛夜市的老主顧們也格外關切受災狀況，店家也頻向上門顧客們道歉，表示稍微整理後就會開店。