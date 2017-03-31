刑事局印尼押回15名詐騙犯 均裁定收押

2017-03-31 17:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署檢察官劉怡君指揮刑事警察局第八大隊第三隊（南部打擊中心）、新竹縣警局查獲魏姓等被告共15人，在印尼雅加達設立電信詐騙機房，假冒中國郵政人員、公安及檢察官，發送群呼電話語音訊息，假藉民眾被冒名申請信用卡等方式詐騙民眾，30日晚間由刑事局幹員自印尼押解返國。檢察官偵訊後昨晚對14名被告聲請羈押（另一名為通緝犯，送監執行），今天被新竹地院全部裁定羈押禁見。

檢方表示，這個詐騙集團組織規模龐大，已行騙多年，且檢警查獲大批個人資料，是否有國人被害及此集團之其他共犯成員，檢方正持續追查中。