慣竊3天偷5車 連辦案員警車子都遭殃

2017-03-31 17:17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕屢偷屢放，屢放屢偷，慣竊竟然不怕捉，偷照偷，連警察的車也不放過，被逮到警所才求饒！

3天偷5輛自小貨車的41歲張姓慣竊，才被以現行犯移送後釋回，又在北港偷一輛自小貨車，被車主發現時，還駕車衝撞被害人後逃逸，但仍被虎尾警方在元長鄉公所前逮捕到案，今天訊後依強盜罪、竊盜罪移送，警方調查後發現，被偷的車中有2輛是警察的車，其中一輛竟是承辦員警的車，讓人直呼張姓慣竊膽大包天。

警方調查，有毒品及竊盜前科的張姓慣竊，22日偷了1輛自小貨車，27日又偷1台自小貨車，警方獲報後，調閱各路口監視器逮獲張男，訊後依竊盜罪函送。

未料，張男28日再偷2輛自小貨車，正準備偷第3輛自小貨車時，被車主發現報警，逃逸時因小貨車翻覆，當場被警方逮個正著，事後以竊盜現行犯移送，被無保釋回。

昨天下午張男食髓知味，在北港又偷1輛自小貨車，得手後被車主發現，他竟駕車衝撞被害人後逃逸，在元長鄉公所前被虎尾分局客厝派出所員警攔查逮獲，今天被依強盜罪及竊盜罪現行犯移送。

警方發現張男隨身都帶螺絲起子當工具，只要發現有機可趁就撬開貨車車門，再啟動油門，開到車子沒油便棄置路旁，再另覓可以下手的貨車，警方呼籲民眾務必加強車子的防竊設備，避免成為歹徒覬觎下手的對象。

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