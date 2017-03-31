招待公務員到名酒店 檢方：沒有帶出場

2017-03-31 17:03

〔記者王捷／台南報導〕台南市衛生局傳出局內王姓技士接受藥廠招待，檢方去年獲報後經過歷時跟監，發現藥廠招待王技正出入中西區、南區的酒店10餘次，30日檢方見時機成熟發動搜索，查扣帳冊，並傳喚王男與業者及證人共30人到案說明，今日下午王男遭收押，檢方還透漏，王男似乎對中西區某間酒店情有獨鍾，出入多次，不過沒有發現有待小姐出場。

檢方指出，藥廠疑似想事先知道衛生局檢查藥廠的時間，所以從去年開始對食藥科的王技正行賄，南檢黑金組獲報後，歷經月餘蒐證與台南市調處、廉政署合作，才掌握王技正收賄的形情，王男接受藥廠到酒店10多次，還接受廠商出國招待，才透露藥廠檢查時間，有明顯的對價關係。

檢方透露，王技正鍾愛中西區某間知名酒店，雖然有部分人士認為，酒店只是有女陪伺、飲酒，不過多年前檢方曾在同一酒店查獲店家媒介酒店小姐與男客性交易，甚至有媒介未成年少女在酒店陪酒，王技正身為公務員，出入該處實在不妥，但檢、調、廉未發現王技正有帶小姐出場。

檢方30日搜索後，傳喚30多人，檢方認為王技士涉嫌重大，接受廠商招待，讓藥廠多次逃過受檢，免除約超過40萬元的罰鍰，下午檢方向法院申請羈押，今日下午4時許獲准，地院認為，目前衛生局涉案僅一人，但仍有相關人未到案，有串證的可能，所以將他羈押。