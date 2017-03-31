嚇！ 清早巡菜園 她驚見好長一條…

總長將近2公尺的大蛇現身新莊市區。（記者曾健銘翻攝）

2017-03-31 17:03

〔記者曾健銘／新北報導〕嚇死人！新北市消防局今日上午9時許接獲民眾報案，指稱新莊區福美公園旁一塊菜田有「大蛇」出沒，大批警消到場後發現，1條身長將近2公尺的大蛇盤繞在菜園竹竿上，隊員立刻拿出捕蛇工具「圍捕」，雙方纏鬥將近20分鐘後終於將大蛇抓進蛇籠內，經查，該條蛇應是無毒的錦蛇，但市區驚見2公尺長的大蛇，也讓警消人員驚呼：「太驚悚了！」

發現大蛇的民眾向警消表示，今天上午巡視菜園時，眼尖發現竹竿上「有東西在動」，定睛一看竟是條「巨蛇」，嚇得她當場倒退三步，趕緊報警。

據了解，福美公園周遭為重劃區，現已陸續蓋了高樓，僅剩該片菜園還未規劃蓋樓，沒想2公尺大蛇現身市區，也讓圍觀民眾嘖嘖稱奇。