| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

嚇！ 清早巡菜園 她驚見好長一條…

總長將近2公尺的大蛇現身新莊市區。（記者曾健銘翻攝）

2017-03-31  17:03

〔記者曾健銘／新北報導〕嚇死人！新北市消防局今日上午9時許接獲民眾報案，指稱新莊區福美公園旁一塊菜田有「大蛇」出沒，大批警消到場後發現，1條身長將近2公尺的大蛇盤繞在菜園竹竿上，隊員立刻拿出捕蛇工具「圍捕」，雙方纏鬥將近20分鐘後終於將大蛇抓進蛇籠內，經查，該條蛇應是無毒的錦蛇，但市區驚見2公尺長的大蛇，也讓警消人員驚呼：「太驚悚了！」

發現大蛇的民眾向警消表示，今天上午巡視菜園時，眼尖發現竹竿上「有東西在動」，定睛一看竟是條「巨蛇」，嚇得她當場倒退三步，趕緊報警。

據了解，福美公園周遭為重劃區，現已陸續蓋了高樓，僅剩該片菜園還未規劃蓋樓，沒想2公尺大蛇現身市區，也讓圍觀民眾嘖嘖稱奇。

廣告
  • 總長將近2公尺的大蛇現身新莊市區。（記者曾健銘翻攝）

    總長將近2公尺的大蛇現身新莊市區。（記者曾健銘翻攝）

  • 總長將近2公尺的大蛇現身新莊市區。（記者曾健銘翻攝）

    總長將近2公尺的大蛇現身新莊市區。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 巨蛇 錦蛇
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：嚇！ 清早巡菜園 她驚見好長一條…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.