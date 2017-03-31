菜色不足以動搖選民投票意願 竹市議員無罪
2017-03-31 17:09
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕104年12月總統立委選舉前，新竹市議會國民黨團書記長林耕仁舉辦千桌萬人造勢餐會，新竹檢方認為菜色已逾選舉造勢場合範圍，而依違反選罷法起訴林，新竹地院審理認為現場並無選舉言語，且菜色僅每人95元，比一般米粉場還少，「不足以動搖選民投票意願」，諭知全案無罪。
起訴書指出，林耕仁為新竹市議會國民黨團書記長兼黨部副主委，且擔任朱立倫競選活動總幹事，為使朱當選同時支持國民黨政黨票，與秘書吳俊宏在104年12月26日晚間，在竹市東大路樹林頭夜市廣場舉辦萬人餐會，其菜色已逾選舉造勢場合範圍，可達到動搖投票權人投票意向程度，因此依違反選罷法起訴。
新竹地院審理時，認為當時與會的立院副院長洪秀柱、國民黨秘書長李四川等人，均無助選言語，也未要求赴宴的人支持朱立倫，證人都說參加餐會與選舉無關，縱然有部分民眾「台灣倫新竹人」群組動員參加，但依起訴書所載僅150人，其餘則有多達9千民眾並非為朱立倫後援會而去，因此難以認定該餐會意在賄選。且到場還有未成年孩童，並非全部是有投票權人。
依外燴業者估價單所載，每桌菜色僅950元，每人餐費為95元，一般選舉米粉場則要100到125元，法官認為「我國目前社會狀況及人民法律感情」，一般人不至於因接受95元餐點招待，就視為賄選對價，因此法院認定該萬人餐會餐點難以影響選民投票意願，諭知全案無罪。
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