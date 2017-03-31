辱罵男女「爛雞雞」、「被包養」 判賠1人6萬

2017-03-31 16:53

［記者黃捷／台北報導］謝姓女子與黃姓男友分手後，得知黃男另與陳姓女子交往，心生不滿，去年2月底在陳女臉書指名道姓辱罵「你愛包養你的小狼狗」、「黃○○就管好他的爛雞雞」等語。黃、陳事後提起民事訴訟，2人各求償100萬，並要求謝女登報道歉，士林地院酌減為各6萬元，但因本案非經媒體報導的矚目案件，登報道歉部分駁回。

判決指出，謝女前年9月在陳女臉書上留言，稱黃、陳是「超級爛人騙子」，去年2月又指黃男是謝女的「小狼狗」，甚至以「黃○○就管好他的爛雞雞」、「最喜歡別人舔他的屁眼」等不堪入目的字句辱罵2人。

謝女開庭時承認犯行，供稱他與黃男交往期間曾人工手術流產，導致身心受傷，才會失控罵人。刑事部分，謝女已遭依公然侮辱、誹謗罪各判拘役30日、有期徒刑3月。

法官認為，2人各求償100萬元過高，酌減為各6萬元為適當，另刑事判決已回覆2人名譽，由於本案非經媒體報導的社會矚目案件，登報道歉反而會讓不知情的人都得知雙方感情糾紛，造成反效果，因此駁回此部分聲請。