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色老翁性侵按摩女 辯稱「不給小費被誣告」

2017-03-31  16:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕73歲的陳姓老翁，今年1月上午6時許晨運完，覺得腰痠背痛，於是至新北市蘆洲區一間養生館按摩，當時店家正準備打烊，店內僅剩他與50多歲的按摩小姐獨處，陳姓老翁見四下無人，竟起了色心，將小姐強行拉上按摩床，手進她的內褲指侵得逞，新北地檢署今依強制性交罪嫌這名色老翁起訴。

新北檢開庭時，陳翁否認犯行，供稱因不給對方小費，雙方發生拉扯，對方才會誣告他。但因按摩店老闆證稱，案發後小姐語帶驚恐打電話向他求助，他趕回店內時，見對方呆坐在店外，臉色發白、神情緊張，加上檢方勘驗店內監視器畫面，發現2人確有拉扯，因此不採信陳翁說詞。

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  • 新北地檢署偵查大樓。（記者陳慰慈攝）

    新北地檢署偵查大樓。（記者陳慰慈攝）

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