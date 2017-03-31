剛買毒品回家「High」 轉角遇到巡邏警員栽了

2017-03-31 16:21

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區32歲林姓男子，昨晚10時許駕駛黑色小轎車在住家附近閒逛，因行跡可疑遭巡邏警員攔下盤查，警員查出林男有毒品前科，連帶搜索車輛，竟在車內搜出安非他命、大麻，以及管制武器手指虎，眼見紙包不住火，林男才承認持有毒品，供稱毒品是剛買來的，準備要回家「High」一下，沒想到在家附近被攔查，直呼：「真的有夠衰！」

新莊分局表示，轄區巡邏警員昨晚行經新莊區昌明街，發現林男的車輛未熄火臨停在路邊，主動上前關切，經查，林男是毒品人口，取得其同意後搜索車輛，結果在車內查獲安非他命55.83公克、大麻10.19克，以及一把管制武器手指虎，當場將他帶回偵辦。

偵訊時林男承認持有毒品且為自己施用，否認持有手指虎，表示日前將車借給朋友，手指虎應是朋友遺留在車上，警方對其供詞持保留態度，訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將他移送法辦。

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