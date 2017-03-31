委外清潔公司女員工被殺 高師大這樣說...

2017-03-31 15:36

〔記者洪定宏／高雄報導〕針對校園發生兇殺命案，高師大表示，賴姓凶嫌與江姓被害人分別隸屬學校委外的除草公司及清潔公司，本月13日，賴嫌曾有對被害人拉扯的不良紀錄，校方獲報，立刻向除草公司表達撤換並調離賴嫌的意見，除草公司於20日回覆稱已調離，不料賴嫌今早翻越學校圍牆，尾隨被害人。

高師大強調，被害人平日表現沒有異狀，但校方為防範類似賴嫌的狀況發生，將嚴格督導各委外公司對所屬員工的考核及人格品行要求。燕巢校區幅員廣闊，是否加裝紅外線感應器，將納入後續加強校園安全措施的考量之一。