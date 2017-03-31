清潔婦人遭割頸奪命 兇嫌喝農藥輕生獲救
2017-03-31 15:25
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〔記者黃佳琳／高雄報導〕高師大燕巢校區今天清晨傳出凶殺命案，在校內從事清潔工作的50歲江姓婦人，被同在校內從事割草工作的賴男（60歲）持鐮刀砍頸，江婦當場一刀斃命，所幸案發地點位在學校偏遠處，學生都不曉得校內發生命案，校方也持續上課。
警方獲報後趕到現場時，查訪得知行凶的賴男就住在附近的山區裡，大批警力前往搜山時，在賴男住處上方的山區，找到賴男行蹤，但賴男疑似畏罪拒捕，當場喝下農藥，警方緊急將他送醫急救，賴男目前仍在加護病房急救中。
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