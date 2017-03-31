外籍衝浪客激怒漁民被刺傷 差一公分傷心臟
2017-03-31 14:52
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一名西班牙籍衝浪客Inecio prio（42歲），上午在滿州佳樂水衝浪時，疑遭釣線纏繞，割斷釣線上岸後激怒當地漁民及釣客，雙方激烈衝突，西班牙男疑遭利刃刺傷左胸，差一公分就傷及心臟，負傷走入恆春旅遊醫院就醫，讓醫護人員嚇得直呼「也太猛了！是葉問嗎？」恆春警方正全力緝兇。
「如果刀傷深一點，恐當場喪命。」恆春旅遊醫院副院長陳明智說，西班牙男子左前血胸嚴重，主要是刀傷深入肋骨第五肋間，造成肺部 重創，差一公分就中心臟，實在好險。
據了解，Inecio prio早上在佳樂水海域衝浪，因衝浪過程影響當地漁民釣客，甚至纏上漁網（線）後割斷，雙方不斷衝突，警方已經鎖定特定對象追查，呼籲民眾連假出遊保持理性，別讓情緒失控壞了假期。
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