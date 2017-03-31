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清潔婦人遭割頸奪命 兇嫌喝農藥輕生獲救
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網路貸款不成反變人頭帳戶 警搗破詐騙集團

2017-03-31  14:56

〔記者邱俊福／台北報導〕男子黃志豪為首的詐騙集團，涉嫌專門透過網路的貸款平台，蒐集需錢民眾資料後，假冒貸款專員設局，騙取這些民眾的存摺、提款卡，作為詐騙的人頭帳戶，再指揮旗下成員領取贓款，讓這些欲貸款的民眾，不但未收到放款，反成為詐騙人頭帳戶，而遭警示。刑事局偵九大隊經長期蒐證後，今天宣布搗破該集團，逮黃等6人到案。

警方說，該詐欺集團係以易借網（https://www.ezchance.com.tw/）、快借網（https://www.5197.tw/）或臉書貸款社團等平台，廣蒐有借款需求的民眾，並主動與其連繫，利用被害人急需用錢的心裡，要求被害人儘速提供存摺及提款卡給公司審核，就能更快放款，甚至跟被害人說提供越多存摺，可貸款的金額就越高。

實際上，被害人交付的存摺及提款卡，為交給詐騙機房使用，以假冒親友借款方式，將詐騙款項匯入這些帳戶，再由主嫌指揮旗下小弟前往領款，讓這些有借款需求的被害人，不僅沒有拿到放款，更無辜成為詐騙集團所利用的人頭帳戶。

案經專案小組長期蒐證跟監埋伏，本月23日及29日查獲以黃姓主嫌為首的收簿手及車手詐欺集團共計6人，並扣押存摺9本、提款卡8張、手機8支、筆電及詐欺不法所得44萬7890元等相關證物。目前初步估計，遭詐騙存摺及提款卡被害人共有10多人、遭詐騙款項初估超過500萬元，詢後依詐欺罪嫌移送檢方偵辦，黃嫌遭檢方聲請羈押獲准。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 警方起獲存摺、提款卡、手機、筆電及詐欺不法所得44萬7890元等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方起獲存摺、提款卡、手機、筆電及詐欺不法所得44萬7890元等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

  • 警方搜索時存摺、提款卡等都放在床上。（記者 邱俊福翻攝）

    警方搜索時存摺、提款卡等都放在床上。（記者 邱俊福翻攝）

  • 詐騙集團成員假冒貸款專員。（記者邱俊福翻攝）

    詐騙集團成員假冒貸款專員。（記者邱俊福翻攝）

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