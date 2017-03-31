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清潔婦人遭割頸奪命 兇嫌喝農藥輕生獲救
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媳婦難為！媳婦做菜給公公吃 被公公嫌難吃被劃傷

2017-03-31  15:02

〔記者林嘉東／新北報導〕54歲鄭姓媳婦做菜給公公吃，被公公嫌難吃，鄭女不爽回嘴，出言頂撞公公，被公公持小刀劃傷手臂，孫女見狀護母，手腳也被劃傷；還好2人僅受輕傷，救治後已無大礙。

新北市汐止區伯爵街61巷民宅今天下午12時15分發生公公持小刀劃傷媳婦案。

警消獲報趕抵，發現2女子受有刀傷，趕緊送醫包紮。

警方調查，受傷的54歲鄭女今天中午替94歲蔡姓公公準備午餐，公公嫌媳婦煮的菜不好吃。

公媳為此起口角，鄭女不爽被念，頂撞公公，蔡男竟拿起小刀朝媳婦揮舞，劃傷媳婦手臂，29歲孫女見狀制止，手、腳也被阿公各劃傷一刀。

警方說，2女傷勢輕微，並無大礙，2女暫不提傷害告訴。

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