高師大女清潔工遭殺害 疑犯逃山區喝農藥自殺
2017-03-31 15:06
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔即時新聞／綜合報導〕高雄市高師大燕巢校區今天早晨發生一起兇殺命案！一名在校內擔任清潔工的江姓女子，早上7點多被發現陳屍在燕巢校區清潔工作站內，身上有刀傷。
綜合媒體報導，警方獲報後，查出一名賴姓男子與江女有債務糾紛，涉有重嫌，正當警方全力追緝時，卻發現賴男在燕巢山區喝農藥自殺，下午被尋獲時仍有生命跡象，目前仍在急救中。而命案發生原因及賴男犯案動機，仍待警方進一步釐清。
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