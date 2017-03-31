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快訊
清潔婦人遭割頸奪命 兇嫌喝農藥輕生獲救
 首頁 > 社會

高師大女清潔工遭殺害 疑犯逃山區喝農藥自殺

2017-03-31  15:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市高師大燕巢校區今天早晨發生一起兇殺命案！一名在校內擔任清潔工的江姓女子，早上7點多被發現陳屍在燕巢校區清潔工作站內，身上有刀傷。

綜合媒體報導，警方獲報後，查出一名賴姓男子與江女有債務糾紛，涉有重嫌，正當警方全力追緝時，卻發現賴男在燕巢山區喝農藥自殺，下午被尋獲時仍有生命跡象，目前仍在急救中。而命案發生原因及賴男犯案動機，仍待警方進一步釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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  • 在高師大行凶殺人的賴姓男子， 疑似畏罪喝農藥輕生。（記者黃佳琳翻攝）

    在高師大行凶殺人的賴姓男子， 疑似畏罪喝農藥輕生。（記者黃佳琳翻攝）

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