劣！這款房客 販毒牟暴利 卻住霸王屋

2017-03-31 14:53

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市30歲黃姓毒蟲，為牟取暴利，找來19歲蕭姓毒友一同販毒，2人為躲避警方追查，透過友人名字承租公寓、大樓住宅當成毒品分裝工廠，每過數個月就換居住地，讓警方難以鎖定，日前新莊警方接獲線報，前往林口區仁愛路一段一處社區大樓埋伏，當場逮獲2人，追查之下發現黃嫌每個月耗資10多萬元買毒品，卻不願付房租，直到積欠數月，房東催繳時未付清就偷偷搬離，惡劣行徑讓警方痛罵：「真是可惡！」

警方追查，有多項毒品前科的黃男原本在當鋪工作，為牟取暴利，他找來蕭姓友人一同販毒，在新北市各區租屋躲避追查，平時透過通訊軟體LINE、Facebook與毒友聯繫，相約在戶外交貨，鮮少約在住家交易，且為求慎重，黃男租屋皆是透過友人姓名所承租，每過一段時間就換居住地。

日前凌晨2時許，警方趁著2人外出販毒返家時逮人，在黃男的背包內搜出分裝數包的海洛因、安非他命、大麻，並在屋內搜出分裝袋、電子磅趁、研磨機等工具，罪證確鑿。

警方調查發現，黃男每個月願意花費10多萬元購買毒品再分裝轉賣，卻四處積欠房租，讓多位房東飽受其害。偵訊時2人皆矢口否認販毒，供稱毒品為自行施用，警訊後依毒品罪嫌將2人移送法辦。

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