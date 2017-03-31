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清潔婦人遭割頸奪命 兇嫌喝農藥輕生獲救
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國軍總醫院發現子彈96顆 中檢分案偵辦

2017-03-31  14:34

［記者楊政郡／台中報導］國軍臺中總醫院昨（30）日下午1時45分許，清潔人員於急診室男廁所內發現紅色塑膠袋，打開一看竟是各類型子彈，包括5.56公厘子彈30發、0.38吋子彈64發、9公厘子彈1發、不明型號子彈1發，共計96發，已由台中地檢署分案，指揮台中憲兵隊進行偵辦了解。

據了解，發現子彈的場所是人來人往的急診室男廁，其中一開座式馬桶旁，院方獲悉後立即報請台中憲兵隊了解、封鎖現場，台中市憲兵隊到院進行採證及調查，上午報由台中地檢署偵辦，已調閱相關出入口監視器，採集可疑指紋，並由院方協助清查出入可疑人員。

台中檢方表示，目前已將子彈送驗，了解是否有殺傷力，也從調閱的相關監視了解案情中。

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  • 國軍台中總醫院廁所驚見96發子彈。（記者何宗翰攝）

    國軍台中總醫院廁所驚見96發子彈。（記者何宗翰攝）

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