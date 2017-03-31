120分利！ 地下錢莊涉詐騙、強行收購被害人公司
［記者陳恩惠／台北報導］36歲男子許凱弼繼去年打著竹聯旗號從事非法放款討債，今年則自稱四海幫大哥，開立的地下錢莊也升級成2.0版採複合式經營，先詐騙被害人開即期支票擔保，卻未放款，被害人借錢不成反欠款，許再教唆手下出借款項應急，未依約還款則教訓恐嚇，甚至收購被害人公司；1名謝姓髮廊老闆欠款50萬，最後卻要還135萬，誇張的「120分利」，只好報警求救；台北市警方蒐證後，兵分多路在雙北地區逮獲許嫌與旗下陳姓小弟共10人，警訊後依重利、恐嚇取財、妨害自由、詐欺及傷害等罪送辦。
警方表示，去年9月，北市大同區梁姓建築包商報案，表示由於無法支付許嫌100分的高額利息，不僅遭許嫌的小弟毆打一頓，名下的小貨車也被強行開走，逼迫他的家人出面處理面額百萬元的本票，他在擔心害怕之餘，只好求助警方。
警方調查，許嫌有妨害自由等多項前科，經營的地下錢莊透過報紙廣告、電話或簡訊等方式，大量刊登「支票貼現」周轉廣告為餌，佯裝放款給急需借錢的公司負責人，先要求借款人開支票當擔保，卻未依約放款，而是將支票存入兌現，在支票到期日前，許再派旗下另批小弟借錢給被害人，借款利息高達60至120分不等，藉以讓支票兌現，借款人非但無法紓困，反倒欠下更多錢；當被害人無法還款時，許嫌再派人進行暴力討債，先是恐嚇、毆打，繼而逼迫簽立「讓渡書」，強行收購被害人的公司。
警方說，除了梁姓包商、謝姓髮廊老闆外，從事生技業的黃姓負責人，也因無力兌現所開出的3張支票，遭許嫌的暴力討債集團打著「四海幫海鷹堂大哥」的名號，恐嚇取財150萬元，另有名李姓旅行社老闆下場更慘，同樣遭許嫌等人強索300萬元，初步估計許嫌的暴力討債集團半年來的不法獲利高達千萬元。
大同分局據報後，大半年來跟監蒐證，前日見時機成熟，兵分多路前往許嫌位於北市松山區的錢莊、成員雙北住居處搜索，一舉逮獲許嫌及陳姓9名成員到案，起出贓款172萬餘元、銀行存摺、本票、空白支票、土地權狀及讓渡契約書等贓證物，另還查扣多把開山刀、安非他命及K他命毒品，警方將持續追查幕後放款金主。
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