新北汐止傳砍人！ 9旬翁拿刀劃傷媳婦和孫女

2017-03-31 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕又傳出家庭失和傷人事件！新北市汐止區伯爵街今天中午12點半左右，一名94歲蔡姓老翁疑似不滿53歲的鄭姓媳婦菜煮得不好吃，因此和媳婦爆發口角，老先生隨後竟從旁拿出小刀刺向媳婦，媳婦因此被劃傷，連在一旁勸架的孫女也受到波及而受傷。

據《東森新聞雲》報導，媳婦和孫女遭刀劃傷後，立刻被送往醫院治療，所幸都沒大礙，警方據報也已通報家暴由社福單位介入輔導。