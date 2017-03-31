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清潔婦人遭割頸奪命 兇嫌喝農藥輕生獲救
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新北汐止傳砍人！ 9旬翁拿刀劃傷媳婦和孫女

2017-03-31  14:26

〔即時新聞／綜合報導〕又傳出家庭失和傷人事件！新北市汐止區伯爵街今天中午12點半左右，一名94歲蔡姓老翁疑似不滿53歲的鄭姓媳婦菜煮得不好吃，因此和媳婦爆發口角，老先生隨後竟從旁拿出小刀刺向媳婦，媳婦因此被劃傷，連在一旁勸架的孫女也受到波及而受傷。

據《東森新聞雲》報導，媳婦和孫女遭刀劃傷後，立刻被送往醫院治療，所幸都沒大礙，警方據報也已通報家暴由社福單位介入輔導。

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  • 新北市汐止區傳出94歲老翁，持刀劃傷媳婦和孫女。示意圖。（資料照，記者葉永騫翻攝）

    新北市汐止區傳出94歲老翁，持刀劃傷媳婦和孫女。示意圖。（資料照，記者葉永騫翻攝）

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