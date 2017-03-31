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清潔婦人遭割頸奪命 兇嫌喝農藥輕生獲救
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國軍台中總醫院急診室廁所 驚見棄置96發子彈

2017-03-31  14:16

〔記者何宗翰、涂鉅旻／台中報導〕國軍台中總醫院30日下午1點45分，清潔人員在急診室廁所發現一個紅色塑膠袋，打開後發現遭人棄置子彈一袋，包括5.56公厘子彈30發、0.38吋子彈64發、9公厘子彈1發、不明型號子彈1發，共計96發，國防部下午3點召開記者會對外說明。

台中國軍總醫院清潔人員昨天下午在急診室廁所發現一只紅色塑膠袋，打開一看竟然是子彈，清潔人員趕緊通報院方後隨即封鎖現場，展開地毯式檢查，並通報台中市憲兵隊到院進行採證及調查，經清點共96發，包括5.56公厘子彈30發、0.38吋子彈64發、9公厘子彈1發、不明型號子彈1發。

清潔人員表示，這袋子彈藏在急診室旁男廁的垃圾桶中，放在一袋備用垃圾袋的下面，不知道已經放了多久，她起初只覺得怎麼這麼重，以為只是最近施工留下來的鐵釘，後來才發現是子彈，趕緊通報院方。

院方隨即封鎖現場，對院區進行地毯式檢查，並通報台中市憲兵隊到院進行採證及調查，清查出入可疑人員，並提供相關人物證協助偵辦釐清案情。

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  • 國軍台中總醫院廁所驚見96發子彈。（記者何宗翰攝）

    國軍台中總醫院廁所驚見96發子彈。（記者何宗翰攝）

  • 急診室男廁發現大量子彈。（記者何宗翰攝）

    急診室男廁發現大量子彈。（記者何宗翰攝）

  • 子彈藏在備用垃圾袋的下方。（記者何宗翰攝）

    子彈藏在備用垃圾袋的下方。（記者何宗翰攝）

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