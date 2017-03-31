國軍台中總醫院急診室廁所 驚見棄置96發子彈
2017-03-31 14:16
〔記者何宗翰、涂鉅旻／台中報導〕國軍台中總醫院30日下午1點45分，清潔人員在急診室廁所發現一個紅色塑膠袋，打開後發現遭人棄置子彈一袋，包括5.56公厘子彈30發、0.38吋子彈64發、9公厘子彈1發、不明型號子彈1發，共計96發，國防部下午3點召開記者會對外說明。
台中國軍總醫院清潔人員昨天下午在急診室廁所發現一只紅色塑膠袋，打開一看竟然是子彈，清潔人員趕緊通報院方後隨即封鎖現場，展開地毯式檢查，並通報台中市憲兵隊到院進行採證及調查，經清點共96發，包括5.56公厘子彈30發、0.38吋子彈64發、9公厘子彈1發、不明型號子彈1發。
清潔人員表示，這袋子彈藏在急診室旁男廁的垃圾桶中，放在一袋備用垃圾袋的下面，不知道已經放了多久，她起初只覺得怎麼這麼重，以為只是最近施工留下來的鐵釘，後來才發現是子彈，趕緊通報院方。
院方隨即封鎖現場，對院區進行地毯式檢查，並通報台中市憲兵隊到院進行採證及調查，清查出入可疑人員，並提供相關人物證協助偵辦釐清案情。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 女大生夢中遭掀被以為撞鬼 睜眼發現更恐怖
- 太陽花占立院無罪 法官：符合「公民不服從」七大要件
- 少男負氣輟學 離家出走已2年
- 以為哀鳳被扒 透過定位系統偕警逮人卻好糗 因為...
- 外籍衝浪客激怒漁民被刺傷 差一公分傷心臟
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 斷交台灣與中建交有代價！ 美判兩非國還台64億
- 時尚潮牌廣告超大膽！ 直接讓模特兒在床上做愛
- 苗栗縣府最年輕局處長 林彥甫上任
- 《超比例 超時尚》
- 美中宣佈四月六、七日川習會
- 〈健康充電站〉中醫養生講座、大腦疾病防治講座
- 太陽花占立院無罪 檢察官論告也幫被告們求情
- 張正琪被懲處 「只給我9分鐘報告」
- 拍片助部落 潘信安獲全國優秀青年
- MLB》比賽突現裝死遊戲 主播讚嘆：奇景！（影音）
- 「婚姻畫下美好的句號」 馬景濤宣布與嫩妻離婚！
- 《陽光男孩 Andrea Pompilio》文化融合 創意新能量
- 不甩Fed升息首季照漲 金價挺進1250美元
- 《自由充電站》 電視輔助判決
- 太陽花攻占立院全獲判無罪 北檢：收判後再研議
- 不枉史總激賞 曾陶鎔轟出感動
- 禁用「捍衛中華民國」？中正紀念堂澄清：申請內容不符
- 宜蘭縣農會三巨頭出爐 總幹事陳誌銘四連任
- 台科大校園徵才博覽會 企業開出50K搶人才
- 謝金晶為父奔雲林宮廟 祈求豬哥亮病情好轉
- 貢寮國中吳尚昱 錄取建中科學班
- 剪檳榔打工 新住民之子夢想修飛機
- 18趴改革 逾13萬教職受影響
- 高鐵增開班次 嘉義民眾可衝早班飛機
- 《時尚織夢》6
- 微星去年每股盈餘5.79元
- 美態度軟化？「NAFTA變動不大」
- World Gym北市3分店空氣拉警報 西門店CO2超標2倍
- 美桀去年財報每股盈餘2.71元 配息1.4元
- 當紅炸子雞周儀翔 下一步CBA?
- 台幣貶3分 收30.315元
- 為覓食卡在樹幹 大象死亡畫面太悲慘
- 鼓勵銀行都更 自用比率降為20%
- 3動能發功 台揚今年營收上看百億
- NBA》1078顆三分彈！火箭破勇士單季鬼神紀錄（影音）
- 中職》天生神力？這發全壘打讓網友直呼好扯（影音）
- 中職》選秀順位倒數 兄弟璞玉MVP感言惹哭球迷（影音）
- 墾丁音樂季明登場 台一線南下闢調撥車道
- 台灣安家公益協會互助慰問金 民控領不到錢
- 玩家幫Jason 上夜店先滅火
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國軍台中總醫院急診室廁所 驚見棄置96發子彈
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分