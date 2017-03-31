以為哀鳳被扒 透過定位系統偕警逮人卻好糗 因為...
2017-03-31 14:10
〔記者許國楨／台中報導〕羅姓女子用餐後驚覺新買的iphone 7手機不翼而飛，急忙報案，懷疑手機遭一名阿伯以身體碰撞的手法扒走，警方得知手機已開啟衛星定位系統，立即使用同款手機登入羅女帳號密碼，得知手機發訊位置後趕往現場準備逮人，沒想到發現手機後證實是烏龍一場，原來是羅女自己不慎將手機掉在停車場，羅女尷尬的說，差點冤枉那位阿伯。
警方指出，30歲羅女當晚與女性友人到西屯路上一家火鍋店吃晚餐，用餐結束後正要返回停車場時，在店門口遭一名中年男子以身體碰撞，隨後發現隨身包包拉鍊疑遭打開，經清點財損驚覺新購買的蘋果手機iphone 7已不翼而飛，懷疑手機遭竊而急到台中市第六分局永福派出所報案。
警員周文彬、李孟俊得知羅女手機已開啟衛星定位系統，立即使用同款手機開啟「尋找我的iphone」APP，請羅女輸入帳號密碼定位，果然發現手機定位在西屯路上一處停車場內，研判竊嫌仍在失竊現場徘徊。
警方隨即帶同羅女趕到停車場內搜尋，此時羅女突然驚呼，「我的I phone7在地上耶！但怎麼是在我停車的位置？」羅女接著尷尬地說：「原來手機在下車時就掉落在車旁，因停車場內一片漆黑未發現，手機也幸運毫髮無傷，錯怪擦撞的那位阿伯了。」
羅女對於差點就冤枉無辜路人覺得很不好意思，也感謝警方抽絲剝繭，科學辦案找回遺失手機。
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