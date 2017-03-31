水電工尾隨進公寓 扯衣襲胸女大生判刑3年10月

2017-03-31 14:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕40歲陳姓水電工尾隨19歲女大生進入公寓，佯裝是鄰居騙得女大生開門，再將她困在樓梯轉角處後，強脫上衣襲胸，女大生反抗並撥打手機向父求助，陳男為制止，竟將女大生推下樓後倉皇逃離，造成女大生身體多處受傷。新北地院今依侵入住宅強制猥褻、傷害罪，判陳男徒刑3年10月；其中傷害罪部分徒刑4月，得易科罰金12萬元，仍可上訴。

判決指出，去年7月10日晚間7時許，陳男見女大生獨行，遂從板橋一處YouBike站尾隨女大生一路返回住處，女大生進入公寓並關上一樓大門，陳男怕身分被察覺後戴上口罩，不停敲門拜託，「可以幫我開一下門嗎」？女大生誤以為是鄰居，開門讓陳男進入。

陳男進入公寓後，女大生察覺陳男神情有異，讓路要對方先走，陳男拒絕，堅持走在女大生後方，女大生心生警覺，先將手機拿在手上，步行至1、2樓樓梯間時，陳男突然逼近女大生，並追問「妳是高中生嗎？」、「可以借我100元嗎？」同時用身體阻擋，將女大生困在樓梯間，女大生喝斥「請你離開，不要接近」，並以手機聯絡父親，不料陳男竟強行拉扯她的上衣至腰部，伸出鹹豬手襲胸。

陳男見女大生尖叫反抗，並試圖撥手機對外求助，竟將女大生推下樓，倉卒逃離現場，警方獲報後，循監視器畫面逮捕陳男送辦。

審理時，陳男坦承監視器拍到的人是他，但辯稱當天精神狀況不好，情緒不穩定，不記得案發當天情形，直到警察上門通知才知道。

法官認為，陳男進入公寓前刻意戴上口罩避免被認出，後見女大生對外求援，又將她推下樓梯並騎車逃逸，顯見其當時並無精神障礙或其他心智問題，因此不採信其供詞。