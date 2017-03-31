司改會呼籲：開放法官檢察官評鑑制度

2017-03-31 13:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕法官、檢察官個案評鑑制度實施逾5年，遭質疑成效不佳。民間司法改革基金會今召開記者會呼籲司改國是會議對症下藥，建議開放人民直接申訴，成立評鑑基金會，並使人事及預算獨立。另因目前評核結果不公開，司改會認為形同虛設，也建議實施「全面性評鑑」並將結果公開。

依據「法官法」，我國自2012年開始實施法官、檢察官個案評鑑制度。然而官方擔憂發生濫訴情形，因此在制度中嚴格限制評鑑發動條件，僅特定機關團體有權向法評會與檢評會提出個案評鑑請求，例如民間司改會與律師公會等。司改會董事長林永頌表示，最關心且親身接觸法官與檢察官的是人民，司改會作為評鑑請求人之一的單位，長期呼籲人民有權向評鑑委員會提出請求。

司改會常務執委施泓成比喻說，目前制度設計就像消費者申訴必須透過外包廠商，「不能直接申訴的制度就是錯誤的」。施泓成強調，司改會也是民間團體，有何立場處理民眾的評鑑申請？直批「司法院把自己當鴕鳥」，認為只要司改會不送案就沒有問題，但民間團體沒有那麼多資源負荷民眾申訴。施直言，現在的做法破壞司法系統直接與人民溝通的管道，也無益於司法公信力的提升。

司改會也呼籲保障評鑑人事與預算的獨立性。司改會說，法評會與檢評會設在司法院和法務部之下，有「官官相護」的疑慮，林永頌表示，先前司改會在司改國是會議籌備過程中就要求「非法律人過半」，就是要避免本位主義，「評鑑更是如此」。司改會建議，必須立法保障獨立編製預算，也可以自主聘用專職人員，為有效運作，也建議設置「評鑑基金會」。

司改會專職律師黃盈嘉則強調，現行制度不僅結果不公開，外界無法得知評核結果，導致評鑑形同虛設。且他們也認為個案評鑑效能不足，必須辦理法官與檢察官的全面性評鑑，定期以普遍問卷調查等方式，排列出優秀名單與待觀察名單，並將結果公開接受民眾監督，進而強化法官與檢察官自律。司改會執行長高榮志強調，不是要處罰法官檢察官，而是因為法律圈很小，得罪人的事情大家都不喜歡做，整個制度如果沒有外人，個案檢舉效果非常有限。