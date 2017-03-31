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山老鼠遭警甕中捉鱉 棄車逃逸

2017-03-31  13:43

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕警方為緝拿山老鼠，昨天深夜在嘉義縣阿里山鄉豐山進行大會師，動員逾50位警力，勤務今天凌晨1時結束後，山老鼠認為有機可乘，準備載送大批珍貴扁柏下山，結果遭警方回馬槍攔檢，山老鼠見勢不妙，朝反方向加速逃逸，遭警方圍捕無路可逃，最後棄車趁著夜色逃逸無蹤。

日前有位山友前往阿里山鄉豐山地區石夢谷登山，迷路後靠著疑似山老鼠所遺留的帳篷、物資逃過一劫，但也因而曝露出該地區山老鼠的行徑相當猖狂，警方為此於30日利用擴大臨檢勤務，將所有警力調集至豐山一帶，並與保七總隊第七大隊嘉義分隊、嘉義林區管理處一同宣誓全面打擊山老鼠的決心。

勤務時段採夜間及深夜時段，藉由威力掃蕩宣誓，讓山老鼠了解警方將全面封鎖，逼使山老鼠無所遁形。

誓師大會今天凌晨結束後，聯合查緝小組仍針對可疑車輛加強攔查，凌晨1時30分許，有部吉普車見警立即朝反方向逃逸，警方自後追捕，嫌犯無路可逃，將載滿扁柏的車輛棄置在產業道路，人則逃逸無蹤。

警方在該部吉普車上查獲扁柏18塊，總重約596公斤，市價約260萬元，目前已掌握可疑對象全力追緝。

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  • 山老鼠遭警方甕中捉鱉，棄車逃逸。（記者蔡宗勳翻攝）

    山老鼠遭警方甕中捉鱉，棄車逃逸。（記者蔡宗勳翻攝）

  • 山老鼠的吉普車滿載珍貴的扁柏。（記者蔡宗勳翻攝）

    山老鼠的吉普車滿載珍貴的扁柏。（記者蔡宗勳翻攝）

  • 山老鼠載運的扁柏市價高達260萬元。（記者蔡宗勳翻攝）

    山老鼠載運的扁柏市價高達260萬元。（記者蔡宗勳翻攝）

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