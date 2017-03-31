真扯﹗裝供品大鐵盤 竟拿來當K盤

2017-03-31 13:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名失業中男子偕同女友買了水果到廟宇拜拜，祈求神明保祐順利找到工作，未料拜完後趨車離開時癮頭來了想提神，車內又沒有合適工具，竟拿著擺水果供品用的大鐵盤充當K盤用，警方攔查自小客循K味發現大鐵盤得知原委痛斥：對神明不敬，這樣拜哪裡有用。

台中市警局保安大隊第一中隊長黃欽洲前晚帶班巡經文心路、西屯路口時，發現一部白色自小客違規跨越雙黃線行駛趨前攔查時，隨即聞到搖下車窗的自小客車內飄出陣陣K他命味道，要求開車的40歲林男及小他7歲的劉姓女友下車接受盤查。

警方當場在車內發現一個上頭有白色粉末與卡片一張的圓形大鐵盤，林男坦承鐵盤上粉末是K他命殘渣，又從褲袋取出1小包K他命交予查扣，此時警方好奇詢問，一般警方查到的K盤都是小小一個，比較方便收藏，為何你的K盤那麼大﹖

林男供稱因目前失業中，被警方攔查前不久才與女友買水果到廟宇拜拜，祈求能夠順利找到工作，「鐵盤」就是拿來擺水果拜神明用的，拜完後趨車離開後因為跟女友臨時癮頭來了想提提神，車內又沒有工具可以使用，才會拿鐵盤充當K盤用。

林男說，被查到其實也很不好意思，但著實也讓警方開了眼界，因為從未見過如此大的K盤，當下告誡林男拜神明就應該心誠，不要前腳拜完，後腳就為非作歹，這樣哪裡有用，也勸告林男好好找個工作打拼，別再找藉口碰觸毒品，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆