雞塊、雞翅騙到女子「嘿咻」也換來7年6月刑期

2017-03-31 13:19

［記者楊政郡／台中報導］曾經公然露鳥及多次竊盜前科的沈姓男子，去年3月買了「肯德基」的雞塊、雞翅及可樂，就把30歲有中度智障的女子騙到「肯德基」2樓廁所內性侵，被該店雇客撞見，報警前來逮捕，台中高分院依妨害性自主維持一審7年6月刑期。

判決書指出，沈某明知「小偵」（化名）是中度智能障礙，有心智缺陷，105年3月15日中午12時許，在南投縣埔里鎮「肯德基」速食店，購買雞塊、雞翅及可樂等餐點給「小偵」食用，誘使「小偵」跟他到該店2樓廁所，利用「小偵」難以辨識、同意性行為能力，也不顧「小偵」以言詞表示「不要這樣子」、「不想要這樣」，及用手推開表示反抗。

就在廁所洗手台前，沈男將自己上衣、褲子及內褲脫去，再強脫「小偵」上衣、褲子，一手抓「小偵」肩膀，一手搭在胸腹部，從背後狗爬式性侵 。中途有顧客進入撞見，下樓告知店長報警，警方到場他們還在洗手台前「嘿咻」，員警當場嚇止，兩人才穿起衣服。

沈男變稱是「小偵」自願的，他還有買雞塊、雞翅及可樂給「小偵」吃，也不知道「小偵」有智能障礙，但法官認為，「小偵」根本無法清楚認識性行為，沒有表示同意之能力，由社工協助問訊，多次表示「不要這樣子」、「不想要這樣」、「會痛」等等，且兩人並不認識，怎可能僅是雞塊、雞翅及可樂，就把一個成年女子騙到公共場所「做愛」，沈依妨害性自主判處7年6月，量刑適當，維持原判。