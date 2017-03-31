微電影《警察魂》跑酷 大秀員警身手與城市風光
高市警方在《警察魂》片中追捕匪徒，展現飛簷走壁的不凡身手，圖為從中山大學建物棟與棟間飛躍而過。（記者黃建華翻攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警局今推出一部《警察魂》－永不放棄、鐵血守護高雄的微電影，片中警方融合「跑酷」（Parkour）及擒拿戰技手法，讓警方打擊犯罪、警匪追逐的足跡遍布高雄駁二、旗津、中山大學等景點，連輕軌也入鏡，宣導治安兼行銷城市風光，片中男女員警個個身手不凡、飛簷走壁，精采不輸電影「痞子英雄」，讓網友看過大呼過癮！
高雄市警局局長陳家欽指出，市警局官方臉書成立屆滿2週年，目前凝聚了22萬8千多名粉絲的人氣支持，當初經營臉書的初衷，是想透過一個網路平台，經由第一線警察同仁真實執勤畫面的呈現，來讓民眾了解警察工作的危險與艱難，並對警察執法認同與支持，所以拍片時擬定了「愛與鐵血」這個主題，來貫穿警察視民如親、捍衛治安的工作精神與使命。
陳家欽說，這次《警察魂》的警匪電影，主要構想就是從臉書官網「愛與鐵血」系列100多集的影片中，有感於警察在街頭值勤過程，時常面對不理性民眾的挑釁、辱罵，甚至暴力攻擊亦或盤查可疑人車、追捕嫌犯等等，隨時處於險境之中，但警方仍勇往直前、奮戰到底，以永不放棄精神爲主軸，融合跑酷（Parkour）及擒拿戰技等元素，在中山大學、旗津燈塔、旗後砲台、美術館、輕軌電車等地取景拍攝，表達警察捍衛執法決心與使命。
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旗后砲台追逐匪徒，扮演警與匪的員警都身手不凡。（記者黃建華翻攝）
警匪追逐翻躍輕軌路線，順便行銷城市建設。（記者黃建華翻攝）
警方展現擒拿戰技制伏歹徒。（記者黃建華翻攝）
旗津海岸也有警方與歹徒周旋追緝的足跡。（記者黃建華翻攝）
警方以跑酷運動手法，展現緝匪永不放棄的決心。（記者黃建華翻攝）
哈瑪星漁港也入鏡。（記者黃建華翻攝）
《警察魂》的警匪電影用空拍運鏡手法，精彩不輸任何警匪片。（記者黃建華翻攝）
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