綠光罩頂！？女友臉書封鎖此人 竟是隔壁小王

2017-03-31 13:48

〔記者謝君臨／台北報導〕24歲林姓男子透過網路交友結識女子小愛（化名），雙方首次見面就嘿咻，之後又陸續發生3次性關係，不料事後小愛卻指控遭林男性侵，不但被拍攝背部全裸照片，林男還以「要把此事告訴男友」恐嚇她，要求她傳送裸照並繼續發生性關係；台北地檢署調查後，認定難以證明林男有違反小愛意願，小愛也提不出被恐嚇證據，將林男處分不起訴。

小愛指控，去年1月間，她在網路交友網站中認識林男，雙方於2月相約出遊，當時2人是第一次見面，但林男卻以「下雨要到旅館整理衣服」為由，將她帶到摩鐵，強行對她性侵得逞，期間還以手機拍攝她背部全裸照片。

小愛指出，事後林男傳送「要把和妳做愛一事告訴男友」的簡訊給她，脅迫繼續發生性關係，並要求她傳半身全裸及下體照，她怕被男友發現，只好照辦，同年2到3月間，又陸續與林男發生3次性關係。

檢察官傳喚林男出庭，他堅決否認犯行，辯稱他與小愛發生性關係均未違反對方意願，且過程中也沒有拍照，至於性愛視訊則是經過小愛同意拍攝，事後已刪除未留存備份，他雖曾對小愛說「若不與他做愛就要告訴男友」，但這是雙方吵架時的氣話。

檢察官再傳小愛出庭，她稱雙方首次相約見面後，林男在摩鐵內碰觸她，她有撥開，但林男後來又抱她，她因掙扎不了就同意了，衣服也是自己脫的；至於恐嚇部分，因為她事後已將林男封鎖，因此無法提供相關訊息證明；事後，她與林男已達成和解。

小愛的李姓男友出庭作證時則說，女友與林男發生性關係時他並不知情，他是看到女友封鎖林男臉書，追問之下女友才吐實，當下他氣炸，事後曾約林男出面，確認對方手機內無不雅照片，就不再追究。

檢察官調查後，認為小愛身為成年人，對於林男邀她前往摩鐵之意欲為何，應有預見，且雙方發生性關係也為小愛同意，林男說「若不與他做愛就要告訴男友」一詞，是否達到脅迫或違反小愛意願，尚屬有疑，再加上小愛男友在林男手機中也未發現不雅照片，因而認定林男罪嫌不足，處分不起訴。