綠光罩頂！？女友臉書封鎖此人 竟是隔壁小王
〔記者謝君臨／台北報導〕24歲林姓男子透過網路交友結識女子小愛（化名），雙方首次見面就嘿咻，之後又陸續發生3次性關係，不料事後小愛卻指控遭林男性侵，不但被拍攝背部全裸照片，林男還以「要把此事告訴男友」恐嚇她，要求她傳送裸照並繼續發生性關係；台北地檢署調查後，認定難以證明林男有違反小愛意願，小愛也提不出被恐嚇證據，將林男處分不起訴。
小愛指控，去年1月間，她在網路交友網站中認識林男，雙方於2月相約出遊，當時2人是第一次見面，但林男卻以「下雨要到旅館整理衣服」為由，將她帶到摩鐵，強行對她性侵得逞，期間還以手機拍攝她背部全裸照片。
小愛指出，事後林男傳送「要把和妳做愛一事告訴男友」的簡訊給她，脅迫繼續發生性關係，並要求她傳半身全裸及下體照，她怕被男友發現，只好照辦，同年2到3月間，又陸續與林男發生3次性關係。
檢察官傳喚林男出庭，他堅決否認犯行，辯稱他與小愛發生性關係均未違反對方意願，且過程中也沒有拍照，至於性愛視訊則是經過小愛同意拍攝，事後已刪除未留存備份，他雖曾對小愛說「若不與他做愛就要告訴男友」，但這是雙方吵架時的氣話。
檢察官再傳小愛出庭，她稱雙方首次相約見面後，林男在摩鐵內碰觸她，她有撥開，但林男後來又抱她，她因掙扎不了就同意了，衣服也是自己脫的；至於恐嚇部分，因為她事後已將林男封鎖，因此無法提供相關訊息證明；事後，她與林男已達成和解。
小愛的李姓男友出庭作證時則說，女友與林男發生性關係時他並不知情，他是看到女友封鎖林男臉書，追問之下女友才吐實，當下他氣炸，事後曾約林男出面，確認對方手機內無不雅照片，就不再追究。
檢察官調查後，認為小愛身為成年人，對於林男邀她前往摩鐵之意欲為何，應有預見，且雙方發生性關係也為小愛同意，林男說「若不與他做愛就要告訴男友」一詞，是否達到脅迫或違反小愛意願，尚屬有疑，再加上小愛男友在林男手機中也未發現不雅照片，因而認定林男罪嫌不足，處分不起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 斷交台灣與中建交有代價！ 美判兩非國還台64億
- 時尚潮牌廣告超大膽！ 直接讓模特兒在床上做愛
- 〈進度超前〉台江文化中心 明年9月完工
- 自由廣場》替代役不可笑 職業偏見才可怕
- 豬哥亮抗癌病危 台大人員：應可再撐下去
- 媽媽賣命15年做女工 女星噴淚「賺錢買房盡孝」
- 國民黨團自辦政見擂台 剩洪秀柱一人未答應參加
- 核三廠2號機下月歲修 供電恐亮紅黃燈
- 社論》請趕快正名吧！
- MLB》比賽突現裝死遊戲 主播讚嘆：奇景！（影音）
- 「婚姻畫下美好的句號」 馬景濤宣布與嫩妻離婚！
- 宜蘭掃墓金紙集中燒 還可換米
- 北水局在石門水庫燃放兩支焰劑 但降雨量為零
- 【朵朵小語】我願意
- ㄏ形建築奇特 地主︰有多少地蓋多少
- 山葉女子高球賽》落後3桿 盧曉晴並列第7
- 伊凡卡轉彎 改當白宮正式雇員
- 川習首會 白宮要談南海北韓與貿易
- 小胖單場雙響砲 中職7戰第3人
- 北港媽遶境前 金垂髫轎班會結緣品加持 可愛娃站台
- 完成最後旅程 世越號相隔1080天終靠岸
- 大不敬？ 媽祖新裝露肚臍 廟方：千手觀音像也有露
- 拍片助部落 潘信安獲全國優秀青年
- 竇靖童跟隨王菲皈依佛門？中國媒體腦殘PO文笑翻網友
- 禁韓令重創 南韓國會發函中國救樂天
- 華新科宣布減資 股價小跌
- 支持陳歐珀爭取下屆宜蘭縣長提名？游錫堃澄清
- 勘五星旗廟 彰縣文化局長被帽砸頭
- 國軍輕型戰術輪車 驚傳前軸軸殼托架斷裂瑕疵
- 鳳梨彩繪田 高樹鄉登場
- 韓星酒駕惹禍 除了金賢重還有他們
- 《大話西遊》捲土重來 周星馳22年前NG照曝光
- 讚！賽事直播獲好評 惜！台灣車手僅5人
- 小珍妮佛賺輸她 放開開好自在
- 影后級纖腿精華油 美腿緊緻透亮
- 《冷眼集》國安部又壞事了
- 4歲女兒一個動作 讓浩子「想念阿翔了」
- 小鮮肉身材猛 游泳完褲子被偷到剩錢包
- 幫媽祖婆整修廟宇 婦人抽中拱範宮大獎汽車一部
- 日本自由行》連貓咪都愛看的貓奴收藏展
標題：綠光罩頂！？女友臉書封鎖此人 竟是隔壁小王
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email