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郵差今天不送信 熱舞代言「創世」園遊券

郵差今天不送信，熱舞代言「創世」園遊券。（記者詹士弘攝）

2017-03-31  13:22

〔記者詹士弘／雲林報導〕郵差今天不送件，街頭熱舞做愛心，除為愛心園遊會代言外，雲林郵局也代售園遊券。

雲林郵局經理吳志亮表示，創世基金會創立至今已近30年，創辦人是台糖退休的小公務員，卻能做到今年這種規模，非常值得感佩；創世斗六院目前在雲林照顧42名低收入戶植物人，郵局是服務業，也有企業社會責任，除捐贈3萬元支持創世斗六院外；郵差同仁今天不送信，改舞動生命，鼓吹大家多購買愛心園遊券。

雲林郵局與雲林莊氏宗親會為協助照顧植物人的創世斗六院，4月29日上午將在斗六人文公園舉辦「愛心處處飄～舞動生命」園遊會，為方便鄉親參與，雲林縣40個郵局支分局將協助義賣園遊券，一張100元；協助代言的郵務士則在街頭大跳「嘻哈庄腳情」，邀鄉親一起參與園遊會。

郵差今天不送信，熱舞代言「創世」園遊券。（記者詹士弘攝）

郵差今天不送信，熱舞代言「創世」園遊券。（記者詹士弘攝）

雲林郵局經理吳志亮代表郵局捐贈3萬元給創世斗六院。（記者詹士弘攝）

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