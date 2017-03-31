戴腳鐐男屍是墜谷失蹤嫌犯？投檢：可能性高
2017-03-31 12:50
〔記者陳鳳麗／南投報導〕上月23日由中部打擊中心借提，前往關刀山取槍的毒品、槍械嫌犯黃俊傑，當日墜谷失蹤月餘，前日搜山的山青，發現1具男屍，南投檢方表示，男性遺體的長褲和身形，9成以上與黃俊傑相似，腳鐐也確實還在腳上，黃嫌的可能性極高。
原定今天上山背運男屍下山，因為要消防、刑事、鑑識等人員時間和人力配合，今天已無法上山，將在清明假期中上山，惟墜落處要步行下去很困難，是否一天就能下山還無法確定。
南投地檢署檢察官，經與中打聯絡及看相關資料，認為是黃俊傑的可能性逾95％以上，其穿的褲子與黃上山穿的一樣，腳上明顯還有腳鐐，但因遺體已腫脹，屆時必須解剖、驗DNA，先確定身分及死因。
檢方也說，外界議論紛紛，指黃嫌一死，刑警的刑責會由疏縱人犯變業務過失致死，這純屬臆測，事實未必如此，一切將等相驗遺體後再說。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 黃俊傑
社會‧本日最多瀏覽
- 女大生夢中遭掀被以為撞鬼 睜眼發現更恐怖
- 在教部高官頭上捏爆雞蛋 捏蛋妹判拘役20天
- 山老鼠遭警甕中捉鱉 棄車逃逸
- 小孩衝動開車門撞及騎士 父親被起訴
- 太陽花占立院無罪 法官：符合「公民不服從」七大要件
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 斷交台灣與中建交有代價！ 美判兩非國還台64億
- 時尚潮牌廣告超大膽！ 直接讓模特兒在床上做愛
- 〈進度超前〉台江文化中心 明年9月完工
- 自由廣場》替代役不可笑 職業偏見才可怕
- 豬哥亮抗癌病危 台大人員：應可再撐下去
- 媽媽賣命15年做女工 女星噴淚「賺錢買房盡孝」
- 國民黨團自辦政見擂台 剩洪秀柱一人未答應參加
- 核三廠2號機下月歲修 供電恐亮紅黃燈
- 社論》請趕快正名吧！
- MLB》比賽突現裝死遊戲 主播讚嘆：奇景！（影音）
- 「婚姻畫下美好的句號」 馬景濤宣布與嫩妻離婚！
- 宜蘭掃墓金紙集中燒 還可換米
- 北水局在石門水庫燃放兩支焰劑 但降雨量為零
- 【朵朵小語】我願意
- ㄏ形建築奇特 地主︰有多少地蓋多少
- 山葉女子高球賽》落後3桿 盧曉晴並列第7
- 伊凡卡轉彎 改當白宮正式雇員
- 川習首會 白宮要談南海北韓與貿易
- 小胖單場雙響砲 中職7戰第3人
- 北港媽遶境前 金垂髫轎班會結緣品加持 可愛娃站台
- 完成最後旅程 世越號相隔1080天終靠岸
- 大不敬？ 媽祖新裝露肚臍 廟方：千手觀音像也有露
- 拍片助部落 潘信安獲全國優秀青年
- 竇靖童跟隨王菲皈依佛門？中國媒體腦殘PO文笑翻網友
- 禁韓令重創 南韓國會發函中國救樂天
- 華新科宣布減資 股價小跌
- 支持陳歐珀爭取下屆宜蘭縣長提名？游錫堃澄清
- 勘五星旗廟 彰縣文化局長被帽砸頭
- 國軍輕型戰術輪車 驚傳前軸軸殼托架斷裂瑕疵
- 鳳梨彩繪田 高樹鄉登場
- 韓星酒駕惹禍 除了金賢重還有他們
- 《大話西遊》捲土重來 周星馳22年前NG照曝光
- 讚！賽事直播獲好評 惜！台灣車手僅5人
- 小珍妮佛賺輸她 放開開好自在
- 影后級纖腿精華油 美腿緊緻透亮
- 《冷眼集》國安部又壞事了
- 4歲女兒一個動作 讓浩子「想念阿翔了」
- 小鮮肉身材猛 游泳完褲子被偷到剩錢包
- 幫媽祖婆整修廟宇 婦人抽中拱範宮大獎汽車一部
- 日本自由行》連貓咪都愛看的貓奴收藏展
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：戴腳鐐男屍是墜谷失蹤嫌犯？投檢：可能性高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分