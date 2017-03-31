戴腳鐐男屍是墜谷失蹤嫌犯？投檢：可能性高

2017-03-31 12:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕上月23日由中部打擊中心借提，前往關刀山取槍的毒品、槍械嫌犯黃俊傑，當日墜谷失蹤月餘，前日搜山的山青，發現1具男屍，南投檢方表示，男性遺體的長褲和身形，9成以上與黃俊傑相似，腳鐐也確實還在腳上，黃嫌的可能性極高。

原定今天上山背運男屍下山，因為要消防、刑事、鑑識等人員時間和人力配合，今天已無法上山，將在清明假期中上山，惟墜落處要步行下去很困難，是否一天就能下山還無法確定。

南投地檢署檢察官，經與中打聯絡及看相關資料，認為是黃俊傑的可能性逾95％以上，其穿的褲子與黃上山穿的一樣，腳上明顯還有腳鐐，但因遺體已腫脹，屆時必須解剖、驗DNA，先確定身分及死因。

檢方也說，外界議論紛紛，指黃嫌一死，刑警的刑責會由疏縱人犯變業務過失致死，這純屬臆測，事實未必如此，一切將等相驗遺體後再說。