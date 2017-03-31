警請違停貨車移走 駕駛不配合反被查出槍

2017-03-31 12:58

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城警分局土城派出所所長方文村，昨晚率巡佐楊子青、員警楊敬評、楊溫合外出巡邏，行經轄內裕生路一處巷口時，發現一部工程貨車違停在劃設紅線的巷口且車尾佔據馬路甚多，方員等人隨即停車打算勸導車主移動車輛，但貨車車主並不在駕駛座上。

警方改用隨身電腦搜尋車主，輸入車號後查出車主40歲魏姓男子就住在隔壁，而且他還有槍砲前科，方員等人隨後按電鈴找人，魏男應門態度立刻轉趨慌張，警方要求魏男移車他雖結巴應允，但卻刻意放慢態度似乎想要設法脫身。

魏男坐上駕駛座後遲未發動車輛，警方起疑靠近查看，他手忙腳亂辯稱還在「調整椅背」，4人聽了感到更加可疑，要求下車檢查椅背，果然查獲1把改造手槍及5發子彈，當場將魏男帶回警局。

魏男警訊時坦承持有槍彈，他供稱槍枝是在玩具店購買，改造技術則是由表哥所傳授，全案訊後將他依槍砲罪移送法辦。