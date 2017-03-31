| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國軍台中總醫院急診室廁所 驚見棄置96發子彈
 首頁 > 社會

警請違停貨車移走 駕駛不配合反被查出槍

2017-03-31  12:58

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城警分局土城派出所所長方文村，昨晚率巡佐楊子青、員警楊敬評、楊溫合外出巡邏，行經轄內裕生路一處巷口時，發現一部工程貨車違停在劃設紅線的巷口且車尾佔據馬路甚多，方員等人隨即停車打算勸導車主移動車輛，但貨車車主並不在駕駛座上。

警方改用隨身電腦搜尋車主，輸入車號後查出車主40歲魏姓男子就住在隔壁，而且他還有槍砲前科，方員等人隨後按電鈴找人，魏男應門態度立刻轉趨慌張，警方要求魏男移車他雖結巴應允，但卻刻意放慢態度似乎想要設法脫身。

魏男坐上駕駛座後遲未發動車輛，警方起疑靠近查看，他手忙腳亂辯稱還在「調整椅背」，4人聽了感到更加可疑，要求下車檢查椅背，果然查獲1把改造手槍及5發子彈，當場將魏男帶回警局。

魏男警訊時坦承持有槍彈，他供稱槍枝是在玩具店購買，改造技術則是由表哥所傳授，全案訊後將他依槍砲罪移送法辦。

廣告
  • 魏男貨車違停巷口（記者余衡翻攝）

    魏男貨車違停巷口（記者余衡翻攝）

  • 警方查獲魏男持有改造槍彈（記者余衡翻攝）

    警方查獲魏男持有改造槍彈（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：警請違停貨車移走 駕駛不配合反被查出槍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.