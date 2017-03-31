聯結車輪胎飛出砸死人 技師起訴後司機也被訴

2017-03-31 12:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］47歲胡姓男子102年4月11日，駕駛聯結車從台北港出發前往新北市鶯歌區，卻在行經國道2號11‧7公里處，左側第4軸內外2顆輪胎掉落，其中1顆彈飛到對向車道，砸中唐姓男子駕駛的小客車，造成唐男死亡及1名乘客受傷，桃園地檢署檢察官日前偵結起訴負責維修輪胎的42歲林姓技師，追查發現胡男於維修時也在旁觀看，且事發當時有超載問題，認為胡男同有過失，偵結依業務過失致死罪嫌將他起訴。

起訴指出，胡男在事發前、3月31日曾到新北市八里區一間輪胎公司，委由林姓技師協助修補左側第4軸內側車輪，維修時拆裝內外2顆輪胎時，僅使用氣動板手裝卸輪胎及螺絲，未以扭力板手確認鎖上螺絲的磅數是否足夠，加上輪軸螺牙早已嚴重磨損也未建議更換，導致輪胎螺絲沒有正確鎖緊釀災。

林姓技師日前已被依業務過失致死罪嫌起訴，全案由桃園地院審理中，而檢方追查，胡男於維修時在旁觀看，應知車輛是82年出廠的老車，明顯有金屬疲勞、磅數不足問題，案發前已有多次修補輪胎紀錄，他不但疏於注意未即時處理，上路時車載僅允許35公噸，當天卻載重38.42噸，前後原因釀成意外，胡男亦有過失。