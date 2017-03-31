代操卻坑殺勞退保基金 2經理人背信罪判刑
2017-03-31 13:01
〔記者楊國文／台北報導〕日盛投信前投資長陳平、寶來投信協理瞿乃正，被控利用代操勞退勞保基金之便，炒作多檔特定股票，造成政府基金數億元損失，特偵組查辦後，4年前起訴陳、瞿2人，高等法院今依刑法背信罪，判陳平、瞿乃平各1年6月徒刑，並沒收2人的犯罪所得各3116萬元、605萬元，但被控內線交易罪部分均獲判無罪；可上訴。
判決指出，陳、瞿2人違背忠實誠信義務與利益衝突迴避原則，為自己利益計算而買賣股票，陳平自96至102年擔任勞退新制全權委託契約的基金經理人，管理勞退基金帳戶，隱瞞使用老婆的姑媽當人頭戶，為自己買賣股票，運用職務上得知的投資訊息，和勞退基金同步買賣股票，或操作短線高報酬、或來回操作強勢股票，不法獲利3116萬8232元，對日盛造成重大經濟利益損害。
瞿乃正於100年1至12月受託代理操作勞退基金，透過人頭向丙種墊款金主融資買股，與勞退基金買賣相同股票，獲利605萬6494元。
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