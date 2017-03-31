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政大生蛋洗官員被判刑 教育部希望學到理性溝通

2017-03-31  12:58

〔記者林曉雲／台北報導〕政大學生高若想因「蛋洗」教育部高教司專委王淑娟，遭判刑拘役20天，教育部高教司長李彥儀今天表示，教育部正在修訂兼任學習型助理要點，政大社會所學生高若想都有來參與，希望高若想從這件事中學到一些經驗，大家以後理性溝通，不要動用其他行為或行動，要點預計在4月底完成修訂，並到學校辦數場公聽會。

李彥儀是王淑娟的直屬長官，她表示，王淑娟今天公出，針對這件蛋洗事情，高教司就不予回應了，但她澄清指出，此案不是由王淑娟提出控告，而是公訴罪，也希望高若想從中學到一些事情，表達意見可以透過理性、公開程序溝通，不要動用其他行為或行動。教育部對於兼任助理開過很多次會議，高若想以政大學生代表身分都有出席。

李彥儀表示，教育部正修訂相關要點，對學習型兼任助理的範圍作更詳細的界定，未來將到學校辦數場公聽會，並建請學校要具體與學生研商建立機制，教育部也會去各校檢核是否有落實學習範疇，並且完成校園機制，希望大家持續往前走。

遭判拘役20天的高若想手機關機，無法得知她的回應。

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  • 針對政大學生高若想蛋洗官員被判刑，教育部高教司長李彥儀今天表示，希望高若想從中學到理性溝通。（記者林曉雲攝）

    針對政大學生高若想蛋洗官員被判刑，教育部高教司長李彥儀今天表示，希望高若想從中學到理性溝通。（記者林曉雲攝）

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