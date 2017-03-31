空降神兵車手 高市打擊ATM解除分期付款詐欺 獲全國第一

2017-03-31 13:57

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警方最近連續以特勤人員「空降神兵」搗獲詐騙機房，並在全市各超商、賣場廣布便衣人員，盤檢可疑提款人士，成功逮獲大批詐欺提款車手，阻詐成果斐然。內政部警政署甫公布的105年下半年「警察機關加強查緝ATM解除分期付款詐欺犯罪執行計畫」績效評定結果，高雄市冠居全省。

根據165反詐騙專線統計分析，詐騙集團詐騙手法前三名分為假網路拍賣、ATM解除分期付款及假冒名義，其中ATM解除分期付款詐欺案件，為利用網路入侵購物網站與拍賣平臺賣家的訂單系統，竊取買家個人資料與交易明細，據以打電話向買家佯稱匯款操作錯誤，已設定成「分期付款」或「轉帳失敗」等說詞，誘騙（要求）被案人至ATM修正匯款，再以傳統ATM操作手法，使被害人在不知情下，依指示轉帳並交付財產。

警察局表示，為有效預防類似案件，採取自源頭防制發生，不斷協調購物網站加強資安層級，更於案件發生後，通知賣場（資安）負責人到場說明，除了解賣場資安是否有疏失外，加強網購業者對防制詐騙的聯繫；另在打擊詐欺犯罪方面，在高雄、橋頭地檢署的指揮下，106年1至3月計查獲詐欺集團13團、機房4處、提領車手136人，與金融機構、超商等單位聯防，攔阻民眾被害93件，金額達1686萬2451元。

假網路拍賣與解除分期付款之詐騙案均為上網購物後衍生之犯罪問題，以學生及服務業受騙居多，警方提醒民眾，為避免受騙，應注意下列事項：

1. 不私下與買賣家透過通訊軟體談買賣細節。

2. 來電顯示有「+」字開頭的電話號碼，極高比例是詐騙電話。

3. 聽到關鍵字如「解除分期付款」、「誤刷條碼」、「重複訂購」等關鍵字應立即掛電話。

4. 避免到警方公布高風險網購平台購物。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆