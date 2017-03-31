基隆午餐弊案偵辦期間作偽證 校長遭重罰15萬

2017-03-31 12:35

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦基隆市立中山高中營養午餐弊案時，詢問校長吳文貴，「你有接受招待飲宴、唱歌？」等問題，吳均證稱「沒有」。結果檢方亮出蒐證照片，當場讓吳啞口無言。基隆地檢署認定吳觸犯偽證罪，但考量他已認罪，坦承犯行，處分他緩起訴。但要支付公庫15萬元緩起訴處分金。

基隆市立中山高中辦理營養午餐委外採購案，自 97年起至105學年度，長達8年都由寬大食品公司得標。

法務部調查局基隆市調查站接獲檢舉，校長吳文貴、中山高中事務組長歐致祥接受寬大負責人張清寬與張的先生楊國鏡招待飲宴、到有女陪侍的卡拉OK喝酒、甚至是收賄。

基隆地檢署調查初期，以證人身分詢問校長吳文貴，針對歐、張與楊等涉案部分作證。

檢察官詢問吳：「你有接受招待楊國鏡的招待飲宴？」「你曾經跟楊國鏡聚餐？」「你有曾經跟楊國鏡去一片田卡拉OK嗎？」等3個問題。吳面對檢察官提問均證稱：「沒有」。

未料，檢察官攤出調查局蒐證到吳與楊、歐等人餐敘的照片，與楊、歐等人的證詞後，讓吳當場啞口無言，認罪說謊。

檢察官認定吳虛偽陳述，觸犯刑度為7年以下的偽證罪，但考量他坦承犯行，犯後態度良好，處分他緩起訴，緩起訴期間1年。但要支付公庫15萬元緩起訴處分金。