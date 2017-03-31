| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國軍台中總醫院急診室廁所 驚見棄置96發子彈
 首頁 > 社會

男射殺浪貓引公憤 居民緝凶警逮人送辦

2017-03-31  13:00

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水民權一街發生射殺浪貓案件，34歲的江姓男子疑不滿浪貓半夜時常在鐵皮屋頂奔跑，影響安寧，停放在附近的轎車也常遭到浪貓破壞，刮傷引擎蓋板金，不勝其擾，竟持BB槍朝鐵皮與牆壁射擊，想製造聲響嚇走浪貓，BB彈卻設射擊到一隻橘色浪貓頭部，導致浪貓身亡，路過民眾見浪貓倒在路邊，將它撿起送到動物醫院，意外揭發射殺浪貓案件，痛心在淡水地方臉書社團貼文，引發愛貓人士不滿，甚至張貼緝凶公告在巷弄。

淡水警方網巡發現，積極介入調查，四處訪查後鎖定住在對面的江姓送貨員，昨晚9時許登門訪查，江男見警方上門告知，坦承附近常有人餵養流浪動物，導致浪貓聚集，半夜都因浪貓常在鐵皮屋頂上奔跑無法安眠，轎車也遭到毀損，為了將貓嚇跑，才會持BB槍朝對面鐵皮屋頂射擊，供稱沒想到因此殺害浪貓，並主動交出BB槍，警方訊後依違反動保法將江男函送法辦，另持有空氣瓦斯槍的部分則依違反社維法裁罰。

新北市動保處長陳淵泉表示，江男行為已違反動保法第25條故意使動物受傷或死亡，將負起一年以下刑責，併科10萬到100萬元罰金；動保處也呼籲，民眾生活若受到流浪動物影響，可打1999反映，動保處將派出救援隊到場評估，適時使用誘捕籠捕捉流浪動物，切勿私自做出傷害動物的行為。

廣告
  • 民眾發現浪貓遭人持BB槍射殺，痛心在臉書上貼文。（圖片取自臉書「細說淡水」）

    民眾發現浪貓遭人持BB槍射殺，痛心在臉書上貼文。（圖片取自臉書「細說淡水」）

  • 民眾發現浪貓遭人持BB槍射殺，痛心在臉書上貼文。（圖片取自臉書「細說淡水」）

    民眾發現浪貓遭人持BB槍射殺，痛心在臉書上貼文。（圖片取自臉書「細說淡水」）

  • 民眾發現浪貓遭人持BB槍射殺，痛心在臉書上貼文。（圖片取自臉書「細說淡水」）

    民眾發現浪貓遭人持BB槍射殺，痛心在臉書上貼文。（圖片取自臉書「細說淡水」）

  • 警方循線找到涉嫌射沙浪貓的江男，並找到行兇的BB槍。（記者王宣晴翻攝）

    警方循線找到涉嫌射沙浪貓的江男，並找到行兇的BB槍。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 動保 新北市 流浪貓 空氣槍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：男射殺浪貓引公憤 居民緝凶警逮人送辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.