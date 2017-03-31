男射殺浪貓引公憤 居民緝凶警逮人送辦
2017-03-31 13:00
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水民權一街發生射殺浪貓案件，34歲的江姓男子疑不滿浪貓半夜時常在鐵皮屋頂奔跑，影響安寧，停放在附近的轎車也常遭到浪貓破壞，刮傷引擎蓋板金，不勝其擾，竟持BB槍朝鐵皮與牆壁射擊，想製造聲響嚇走浪貓，BB彈卻設射擊到一隻橘色浪貓頭部，導致浪貓身亡，路過民眾見浪貓倒在路邊，將它撿起送到動物醫院，意外揭發射殺浪貓案件，痛心在淡水地方臉書社團貼文，引發愛貓人士不滿，甚至張貼緝凶公告在巷弄。
淡水警方網巡發現，積極介入調查，四處訪查後鎖定住在對面的江姓送貨員，昨晚9時許登門訪查，江男見警方上門告知，坦承附近常有人餵養流浪動物，導致浪貓聚集，半夜都因浪貓常在鐵皮屋頂上奔跑無法安眠，轎車也遭到毀損，為了將貓嚇跑，才會持BB槍朝對面鐵皮屋頂射擊，供稱沒想到因此殺害浪貓，並主動交出BB槍，警方訊後依違反動保法將江男函送法辦，另持有空氣瓦斯槍的部分則依違反社維法裁罰。
新北市動保處長陳淵泉表示，江男行為已違反動保法第25條故意使動物受傷或死亡，將負起一年以下刑責，併科10萬到100萬元罰金；動保處也呼籲，民眾生活若受到流浪動物影響，可打1999反映，動保處將派出救援隊到場評估，適時使用誘捕籠捕捉流浪動物，切勿私自做出傷害動物的行為。
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