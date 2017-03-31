質疑鄭正鈐涉詐領補助款 姚文智、吳秉叡獲不起訴

2017-03-31 12:31

〔記者錢利忠／台北報導〕曾代表國民黨參選新竹市立委的鄭正鈐，不滿民進黨立委姚文智、吳秉叡前年舉辦記者會，指他涉詐領社區大學4000多萬元，對姚、吳2人提告違反選罷法、加重誹謗；此案新竹地檢署移轉台北地檢署偵辦，檢方認為2人僅是質疑，並非全無根據，認定2人罪證不足，今天將2人不起訴。

前年12月15日，姚文智、吳秉叡召開記者會，質疑鄭正鈐過去在新竹市青草湖社區大學擔任理事長，接受市府委託辦理大學課程，卻被檢舉疑似涉嫌偽造上課紀錄及學生名單，涉詐領補助4000多萬元；同年12月22日，鄭正鈐即向新竹地檢署控告姚、吳2人。

姚文智、吳秉叡出庭時，指記者會內容有所本，並非空穴來風。檢方勘查2人在記者會上的發言後，認為2人只是對此事提出質疑，並非全無根據，所以認定2人罪證不足。