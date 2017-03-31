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幫前妻報稅 稅務員自首仍遭起訴

2017-03-31  11:51

〔記者黃建華／高雄報導〕財政部國稅局苓雅稅捐稽徵所李姓稅務員，涉嫌在100、101、102年度幫前妻張女申報綜合所得稅時，偽填不實扣繳金額，並將戶籍設在鳳山的張女戶籍，偽填成他在苓雅稽徵所的管轄區，前後幫忙逃漏2萬7千多元稅額，張女前年改嫁，李姓稅務員向廉政署自首，高雄地檢署將他依貪污治罪條例圖利罪嫌起訴。

不過，因李姓稅務員自首，並補繳幫張女逃漏少納的稅額，檢方認為他圖利金額不高，且犯後深具悔意，建請高雄地院減輕或免除其刑，以勵被告自新。

檢方起訴指出，國稅局苓雅稅捐稽徵所李姓稅務員（61歲），負責苓雅區奏捷、福康、英明、福隆、福居、五權、華堂及朝陽等8里綜所稅之送達、取證、開徵與審核等業務。李姓稅務員與張姓前妻於民國83年已離婚，但李卻在民國100、101、102等連續三個會計年度綜合所得稅申報時，幫張姓前妻申報，卻在扣繳金額數字上「灌水」，幫張女少補稅約2萬7千多元。

李姓稅務員更把戶籍設在鳳山區的張姓前妻戶籍，虛偽填載為苓雅區他所負責審核的五權里、福康里，由自己審核掩護過關。李男去年可能擔心案件曝光，自首繳回前妻少納的稅額，被廉政署送辦。

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  • 李姓稅務員涉嫌幫前妻逃漏2萬7千多元稅額，向廉政署自首，高雄地檢署將他起訴。圖為高雄地檢署。（資料照，記者黃良傑攝）

    李姓稅務員涉嫌幫前妻逃漏2萬7千多元稅額，向廉政署自首，高雄地檢署將他起訴。圖為高雄地檢署。（資料照，記者黃良傑攝）

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