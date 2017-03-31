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小孩衝動開車門撞及騎士 父親被起訴

2017-03-31  11:46

［記者楊政郡／台中報導］馬路上汽車開門不慎害機車騎士跌跤事件頻傳，從事資源回收何男的未成年小孩，在何男開小貨車停等紅燈之際，突然開啟右車門，撞及後方騎士兩女跌傷，多處骨折、擦傷，何男應負監督義務，檢方依業務過失傷害起訴何男。

起訴書指出，從事資源回收業的何男，104年12月11日下午7時許駕駛小貨車，在南區大慶街附近道路上行駛，在大慶街一段287號前遇紅燈而停等紅燈，不料未成年小孩突然開啟右車門想下車，車門直接撞及正好騎到一旁的凌姓騎士及吳女，兩人跌成一團，凌婦左足骨折、膝蓋擦傷，吳女膝蓋擦傷。

此案事後經過半年何男與吳女達成和解，吳女撤回告訴，但凌女部分未能和解。

此案雖是未成年小孩為行為人，孩子的父親負有監督義務，檢方將小孩父親兼法定代理人何男，依業務過失傷害罪起訴。

今年開始施行，「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」，新增汽車駕駛人停車時，駕駛人或乘客未依規定開關車門而肇事者，可處一千二百元以上、三千六百元以下罰鍰。

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  • 資料照，開車門不慎，撞及機車騎士致死、致傷事件頻傳。（記者楊政郡翻攝）

    資料照，開車門不慎，撞及機車騎士致死、致傷事件頻傳。（記者楊政郡翻攝）

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