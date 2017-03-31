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前藍營田尾鄉長要坐牢！ 賄選判3年10月確定

2017-03-31  11:58

〔記者項程鎮／台北報導〕前國民黨彰化縣田尾鄉長林文華被控賄選，最高法院維持台中高分院見解，依違反選罷法判刑3年10月、褫奪公權4年確定，林須入獄服刑，因一審已判決林有罪，彰化縣政府去年2月依法將林停職，另外，去年4月底台中高分院已判決林當選無效確定。

103年11月田尾鄉長選舉期間，檢警查獲林文華透過樁腳向鄰長買票，每人3000元，林文華辯稱，這是拜託鄰長帶他到基層拜票的帶路工資，絕不是買票。

彰化檢方不採信上述說辭，103年12月依賄選罪起訴林文華，並提起當選無效之訴；刑事部分，彰化地院在去年1月間，判處林文華4年6月徒刑、褫奪公權4年，上訴後，台中高分院去年8月改判3年10月徒刑，上訴後遭最高法院駁回。

當選無效之訴部分，彰化地院前年11月判決林文華當選無效，上訴後，台中高分院去年4月底，仍判林當選無效，因當選無效之訴屬二審確定案件，全案定讞。

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  • 涉嫌賄選的前田尾鄉長林文華，三審宣判，確定依違反選罷法判刑3年10月、褫奪公權4年確定，林須入獄服刑。（資料照，記者顏宏駿攝）

    涉嫌賄選的前田尾鄉長林文華，三審宣判，確定依違反選罷法判刑3年10月、褫奪公權4年確定，林須入獄服刑。（資料照，記者顏宏駿攝）

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