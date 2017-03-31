北高雄暗夜惡臭 原來是這處掩埋場火警肇禍

2017-03-31 11:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁區長榮路一處私人的廢棄掩埋場昨晚傳出火警，因到今晨仍持續悶燒，煙霧飄散，在風勢帶動下，北高雄暗夜瀰漫惡臭，消防隊已4度動員趕往搶救，也調請怪手協助翻掘，以利灑水至深層，徹底撲滅。

起火處是鈴麗環保科技公司的掩埋場，位於歸仁與關廟交界，緊鄰二仁溪，對岸就是高雄市，當地停業已久，為何發生燃燒，正深入調查。

歸仁消防分隊昨晚6點接獲報案，隨即趕往處理，但火勢持續悶燒，到今天凌晨2點、上午5點與10點等，共4度動員，徹夜灌救，相當辛苦。

由於風向的關係，昨晚到今晨，北高雄阿蓮、岡山、橋頭等地，都聞到惡臭，投訴電話不斷，驚動市政府，追查後，原來是歸仁這處廢棄掩埋場惹的禍。

除掩埋場範圍之外，周邊的空地也遭波及，燃燒面積超過2公頃，表層一片焦黑，目前明火已滅，正由怪手深入開挖、翻掘，以利消防隊員接駁水線，處理悶燒處。

南市環保局研判，可能是附近有民眾清明掃墓引起，或者天氣燥熱導致沼氣自燃，但也不排除故意縱火，調查後，如有故意的情事，將依違反廢清法移送地檢署偵辦。