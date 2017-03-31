| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

北高雄暗夜惡臭 原來是這處掩埋場火警肇禍

2017-03-31  11:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁區長榮路一處私人的廢棄掩埋場昨晚傳出火警，因到今晨仍持續悶燒，煙霧飄散，在風勢帶動下，北高雄暗夜瀰漫惡臭，消防隊已4度動員趕往搶救，也調請怪手協助翻掘，以利灑水至深層，徹底撲滅。

起火處是鈴麗環保科技公司的掩埋場，位於歸仁與關廟交界，緊鄰二仁溪，對岸就是高雄市，當地停業已久，為何發生燃燒，正深入調查。

歸仁消防分隊昨晚6點接獲報案，隨即趕往處理，但火勢持續悶燒，到今天凌晨2點、上午5點與10點等，共4度動員，徹夜灌救，相當辛苦。

由於風向的關係，昨晚到今晨，北高雄阿蓮、岡山、橋頭等地，都聞到惡臭，投訴電話不斷，驚動市政府，追查後，原來是歸仁這處廢棄掩埋場惹的禍。

除掩埋場範圍之外，周邊的空地也遭波及，燃燒面積超過2公頃，表層一片焦黑，目前明火已滅，正由怪手深入開挖、翻掘，以利消防隊員接駁水線，處理悶燒處。

南市環保局研判，可能是附近有民眾清明掃墓引起，或者天氣燥熱導致沼氣自燃，但也不排除故意縱火，調查後，如有故意的情事，將依違反廢清法移送地檢署偵辦。

廣告
  • 歸仁廢棄的掩埋場火警，消防隊員漏夜灌救。（讀者提供）

    歸仁廢棄的掩埋場火警，消防隊員漏夜灌救。（讀者提供）

  • 火勢延燒後，掩埋場表層，呈現一片焦土。（記者吳俊鋒攝）

    火勢延燒後，掩埋場表層，呈現一片焦土。（記者吳俊鋒攝）

  • 掩埋場周邊的空地也遭波及、延燒。（記者吳俊鋒攝）

    掩埋場周邊的空地也遭波及、延燒。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 垃圾場悶燒 垃圾掩埋場 悶燒 掩埋場
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：北高雄暗夜惡臭 原來是這處掩埋場火警肇禍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.