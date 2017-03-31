沒見過這麼大膽的賊！慢慢偷慢慢逃好囂張

2017-03-31 11:36

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和區一名23歲唐姓工人，日前將貨車停在中正路上卸貨，突然一名21歲王姓竊賊，將機車停在貨車前，並趁著唐男不注意，摸走車上包包，大膽竊賊得手後還不疾不徐將包包放在機車踏板，才帶上安全帽離開，唐男返車後發現裝有貸款的包包不翼而飛，相當氣憤，警方經多日調查，發現王嫌1月份已入監服刑，目前向監所借訊釐清案情。

警方調查，該路口沒有監視器，所幸遭竊貨車上有行車紀錄器，將竊賊身影拍下，警方試過以車追人、清查附近治安顧慮人口等方式都無所獲，直到前日一名警員在調閱在監所資料，才發現王嫌1月就去吃牢飯了，目前向監所借訊釐清案情。