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毒蟲裝監視器躲警察還是被抓 全敗在溫熱早餐

2017-03-31  11:26

〔記者黃建華／高雄報導〕背負兩件毒品案遭通緝的李姓男子，涉嫌在逃亡期間販毒，並匿居在林園一間透天厝，於頂樓架設監視器觀察有無警方上門，前天高市刑大偵八隊23分隊登門查緝，李男從監視器掌握狀況，連早餐都沒吃，就躲到頂樓太陽能板下，警方原以為撲空，但因放在餐桌的餐點還是熱的，警方研判李嫌跑不遠，果然在頂樓太陽能板下揪出他，並起獲毒品，除將他解送歸案，並另依毒品罪嫌送辦。

高市刑大偵八隊23分隊去年12月，破獲綽號「大胖仔」等人販毒集團，循線查知該集團成員曾向綽號「成仔」的藥頭購毒，經派員調查，發現綽號「成仔」的37歲李姓男子，涉有兩項毒品通緝逃亡1年多，警方鍥而不捨追查，最近確認他藏身於林園區一處透天厝內。

警方前天前往李嫌藏匿處查緝，從1樓起清查至4樓，均未發現李嫌，後於4樓李嫌所使用的房間內，發現其於頂樓安裝監視錄影器監看巷口，查緝人員原以為李嫌已逃亡他處，但警方見李嫌放在桌上的早餐仍溫熱，研判他未跑遠，最後於樓頂太陽能板下，順利逮捕李嫌。

警方隨後押解李嫌於房內查扣到海洛英與安毒一包（4.8公克）、行動電話、吸食器、注射筒等物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌及通緝等案，移送台灣高雄地方法院檢察署偵辦。

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  • 李嫌躲在太陽能板下方被警方識破逮捕。（記者黃建華翻攝）

    李嫌躲在太陽能板下方被警方識破逮捕。（記者黃建華翻攝）

  • 李嫌從監視器畫面看見警方偵防車進巷內，立刻躲到頂樓。（記者黃建華翻攝）

    李嫌從監視器畫面看見警方偵防車進巷內，立刻躲到頂樓。（記者黃建華翻攝）

  • 李嫌在頂樓架設監視器，觀察有無警方或仇家登門。（記者黃建華翻攝）

    李嫌在頂樓架設監視器，觀察有無警方或仇家登門。（記者黃建華翻攝）

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