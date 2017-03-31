| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

千鈞一髮！ 國光號擦撞人車倒地 70歲阿嬤險遭輾

2017-03-31  10:51

〔記者林嘉東／新北報導〕國光客運今天上午行經新北市金山區，由中山路右轉民生路時，因內輪差大，車身擦撞右側70歲老嫗的機車，司機雖馬上驚覺有異，緊急停車，但老嫗已連人帶車受困車底，幸消防員馳援救出老嫗，僅手腳擦傷。

基隆市第六救災救護大隊今天上午9點39分獲報，新北市金山區中山路106號路口，有公車與機車發生碰撞，女騎士受困公車下。

消防員趕緊趕抵，迅速將受困車底的70多歲老嫗救出，還好老嫗僅手腳擦傷。

警方調查，國光號由中山路右轉民生路時，因大型車轉彎有內輪差，客運車體右側碰到往中山路直行的老嫗，老嫗人車倒地後，連人帶機車被捲入車底。

國光客運駕駛聽到機車被拖行發出的磨地聲響，趕緊停車，右後輪差點壓到老嫗。

廣告
  • 國光客運右轉時疑因內輪差，差點壓到倒地機車女騎士，消防員馳援救出受困車底老嫗。（記者林嘉東翻攝）

    國光客運右轉時疑因內輪差，差點壓到倒地機車女騎士，消防員馳援救出受困車底老嫗。（記者林嘉東翻攝）

  • 國光客運右轉時擦撞直行機車女騎士，人車均捲進車底，所幸騎車的70歲阿嬤無大礙。（記者林嘉東翻攝）

    國光客運右轉時擦撞直行機車女騎士，人車均捲進車底，所幸騎車的70歲阿嬤無大礙。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 內輪差 國光號 大客車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：千鈞一髮！ 國光號擦撞人車倒地 70歲阿嬤險遭輾


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.