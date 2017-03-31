千鈞一髮！ 國光號擦撞人車倒地 70歲阿嬤險遭輾
2017-03-31 10:51
〔記者林嘉東／新北報導〕國光客運今天上午行經新北市金山區，由中山路右轉民生路時，因內輪差大，車身擦撞右側70歲老嫗的機車，司機雖馬上驚覺有異，緊急停車，但老嫗已連人帶車受困車底，幸消防員馳援救出老嫗，僅手腳擦傷。
基隆市第六救災救護大隊今天上午9點39分獲報，新北市金山區中山路106號路口，有公車與機車發生碰撞，女騎士受困公車下。
消防員趕緊趕抵，迅速將受困車底的70多歲老嫗救出，還好老嫗僅手腳擦傷。
警方調查，國光號由中山路右轉民生路時，因大型車轉彎有內輪差，客運車體右側碰到往中山路直行的老嫗，老嫗人車倒地後，連人帶機車被捲入車底。
國光客運駕駛聽到機車被拖行發出的磨地聲響，趕緊停車，右後輪差點壓到老嫗。
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