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酒駕通緝女又酒駕 跑給警察追還是被逮

2017-03-31  10:29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警方昨天凌晨巡邏時，在朴子市發現一名女子騎著機車，看到警察就加速離開，警方發現有異，追上前要求停車受檢；警方調查發現，這名劉姓女子曾因酒駕觸法，被新北地院依「不能安全駕駛」通緝，昨天進行酒測，酒測值0.36mg/l又超標，將她依公共危險移送法辦。

朴子分局大鄉派出所所長周哲誼昨天在縣道168線嘉朴公路，由嘉義政府往朴子市方向，前往朴子市巡簽金融機構，在小槺榔五路口見一名女子騎乘機車，女子發現警車迴轉時，立即騎車加速行駛離開；警方認為女子形跡可疑，前往追查，女子一直騎到沒有路燈的產業道路才停下受檢。

警方調查發現，劉姓女子因案遭通緝，將她帶回派出所並進行酒測，但該女不斷裝瘋賣傻，就是不肯進行酒測，直到友人到場勸說才配合酒測，酒測值超過標準，觸犯公共危險罪嫌，訊後移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 劉姓女子因酒駕被通緝，又因酒駕被逮。（記者林宜樟攝）

    劉姓女子因酒駕被通緝，又因酒駕被逮。（記者林宜樟攝）

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